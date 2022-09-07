قبل عرض الحلقة الثالثة.. تعرف على مواعيد عرض مسلسل المستأجر المثالي

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد عرض مسلسل المستأجر المثالي، وذلك بعد ساعات من إذاعة الحلقة الثانية من المسلسل التركي الذي حقق حالة من ردود الأفعال الإيجابية لدى الجمهور خاصة العربي بعد عرض الحلقات الأولى، حيث تجاوزت مشاهدات الحلقة الأولى من المسلسل حاجز الـ4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»، بعد أيام فقط من عرضها.

وحققت الحلقة الثانية مسلسل المستأجر المثالي مشاهدات وصلت لـ191 ألف مشاهدة في أقل من 10 ساعات من طرحها على «يوتيوب»، بينما وصلت مشاهدات مشاهدات المقطع الدعائي للحلقة الجديدة لـ 173 ألف مشاهدة، حيث ينتظر الجمهور متابعة الحلقة بعد النهاية الشيقة التي شهدتها أحداث الحلقة الثانية.

مواعيد عرض مسلسل المستأجر المثالي

وكشفت شبكة «Fox» التركية عن مواعيد عرض مسلسل المستأجر المثالي، الذي بدأت إذاعته على شاشتها في 30 أغسطس الماضي، وتذاع الحلقة الجديدة في تمام الساعة الثامنة مساء في الثلاثاء من كل أسبوع، على الموقع الإلكتروني للقناة التركية بالإضافة إلى القناة الرسمية للمسلسل على «يوتيوب»، ثم تذاع بعدها بساعات مترجمة للغة العربية على عدد من مواقع ومنصات المشاهدة.

مواعيد عرض مسلسل المستأجر المثالي الحلقة الثالثة

وحددت الشبكة مواعيد عرض مسلسل المستأجر المثالي الحلقة الثالثة، حيث من المقرر أن تذاع يوم 13 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة 8 مساءً على شبكة «Fox» التركية، ليكون متاح بعدها بساعات على عدد من مواقع المشاهدة العربية، وهو المسلسل الذي يشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما التركية من بينهم ديلان جيجك دينيز، وسركاي توتونجو وميليسا دونجل.

وتدور أحداث المسلسل التركي المستأجر المثالي حول «منى» التي نشأت في دار للأيتام، وتعمل في صحيفة إلكترونية على الإنترنت، وكانت تعمل مؤخرًا على تقرير عن حالات حرق المنازل في مناطق مختلفة من إسطنبول مؤخرًا، وتدفعها الظروف إلى التعرف على «يعقوب» الذي يعمل كمصور صحفي، وبالرغم من الشجار الدائم بينهما بسبب شخصياتهما المختلفة، تجد نفسها مضطرة إلى قبول عرضه في أن تستأجر غرفة في منزله، بعد أن ألقت صاحبة المنزل الذي كانت تسكنه متعلقاتها بالخارج لتصبح بلا مأوى، ولكن في يومها الأول في الشقة تكتشف أن هناك أشياء غريبة بها.