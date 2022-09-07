إقبال كبير على الجناح المصري بمعرض «هوتيل شو» في الرياض

إقبال كبير، شهده الجناح المصري المشارك في معرض «هوتيل شو» المقام في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة بين 6 و9 سبتمبر 2022، إذ توافد عدد كبير من العملاء والزائرين على المعرض، لمشاهدة منتجات القطاعات المشاركة من المنظفات الشخصية والصناعية، والدهانات ومنتجات البلاستيك من الشركات المصرية المشاركة.

الترويج للمعرض بين الغرف التجارية والصناعية

وتواصل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، مع مكتب التمثيل التجاري في السعودية، وذلك للترويج للمعرض بين الغرف التجارية والصناعية، وتعد هذه هي المشاركة الأولى للمجلس في المعرض الدولي، الذي يضع الشركات مباشرة أمام المشترين الرئيسيين وصناع القرار للعديد من المشاريع الجديدة، من بينهم أصحاب الفنادق والمشغلين والمطورين، بالإضافة إلى عدد من المدراء العامين والمالكين والمشغلين ومديري المشتريات.

ويضم «هوتيل شو» عددًا كبيرًا من المشاركات الدولية، أبرزها «البرتغال، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، المغرب، الإمارات، الأردن، كازخستان، اليونان، الكويت، فرنسا، أستراليا».

وتفقد الجناح المصري في المعرض، عمرو عادل سكرتير ثالث بمكتب التمثيل التجاري المصري بجدة، والتقى بالشركات العارضة، مشيدًا بجودة المنتجات المصرية وجدية الشركات المشاركة بالمعرض.