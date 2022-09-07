الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في دبلومات الدراسات العليا بـ«حقوق أسيوط»

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق في جامعة أسيوط، بدء التقديم لدبلومات الدراسات العليا للعام الجامعي 2022-2023 عبر موقع الكلية، وذلك في 6 دبلومات هي «القانون الخاص، القانون العام، الإجراءات القضائية، حقوق الإنسان، الفقه الإسلامي، التحكيم».

شروط التقديم لدبلومات الدراسات العليا في حقوق أسيوط

ويشترط على المتقدم للدبلومات في جامعة أسيوط، أن يكون حاصلا عن درجة الليسانس في الحقوق أو ليسانس الشريعة والقانون وليسانس العلوم الشرطية بتقدير عام جيد على الأقل.

الأوراق والمستندات المطلوبة

ـ أصل شهادة التخرج وصورة الرقم القومي وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر

- 4 صور شخصية وصورة طبق الأصل من أداء الخدمة العسكرية او الأعفاء منها وموافقة القوات المسلحة للمجندين مختومة بشعار الجمهورية للذكور وموافقة جهة العمل.

- بيان حالة وظيفية، وفي حالة عدم العمل، إحضار إقرار بعدم العمل بشهادة 2 موظفين مختومة بشعار الجمهورية أو كارنية نقابة المحامين 2022.

- أما بالنسبة لضباط الشرطة موافقة وزارة الداخلية وصورة الكارنيه، وبيان بدرجات من الكلية التي حصل علي الليسانس منها، وتقديم شهادة حسن سير وسلوك من خريجي الكلية تفيد بأن الطالب لم يوقع عليه جزاءات خلال فترة الدراسة بمرحلة الليسانس.

- إحضار مظروف بلاستيك، وما يثبت التقديم لعمل وتفعيل الإيميل الأكاديمي من مركز الحاسب الآلي بكلية الحقوق بجامعة أسيوط.