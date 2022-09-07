«الري»: نتعاون مع ألمانيا في تنفيذ المشروع القومي للصرف بالمحافظات

قال المهندس محمد أحمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن هناك تاريخ كبير من التعاون بين مصر وألمانيا، من خلال العديد من المشروعات في مجال المياه، من بينها، مشروع قناطر أسيوط، ونجع حمادي الجديدين، كاشفًا أنهما من أكبر المشروعات الموجودة على نهر النيل والتي تم تمويلها من الجانب الألماني.

تعاون ألماني بمشروع الإدارة المتكاملة

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد، ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن التعاون المصري الألماني شمل كذلك مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمساحة تبلغ نحو 550 ألف فدان في ترعتي المحمودية بالبحيرة وميت يزيد في وسط الدلتا، إضافة إلى مشروع آخر في تطوير الري في البحيرة وكفر الشيخ، مشيرًا إلى التعاون المشترك بأعمال الإحلال والتجديد بأعمال الري والصرف.

تعاون ألماني في المشروع القومي للصرف

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، عن تعاون بين الجانبين المصري والألماني بمشروع ضخم وهو المشروع القومي للصرف، لافتًا إلى أنه يستهدف تحديث وتغيير شبكات الصرف المغطى الذي انتهى عمرها الافتراضي بالأراضي الزراعية القديمة بتمويل ألماني، مؤكدا أن وجود هذه الشبكات مهمة لمنع ارتفاع مناسيب المياه الأرضية بهذه الأراضي وبالتالي التاثير سلبًا على جودة المحاصيل، موضحا انتهاء مرحلتين من المشروع القومي للصرف بالفعل، وأنه جاري الآن العمل بالمرحلة الثالثة بتمويل ألماني.