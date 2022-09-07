خبير اتصالات: إنترنت الأشياء يساعد الإنسان على التواصل مع الآلات

كشف الدكتور أحمد سلمان، أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفرجينيا، عن معنى مصطلح «إنترنت الأشياء»، موضحًا أنّه يعني إمكانية توصيل أي شيء بالإنترنت أو متصل بشبكة، ومن خلال هذه الشبكة يمكن التواصل مع تلك الأشياء كأشياء مستقلة بذاتها وليست جزءا من شيء آخر.

إنترنت الأشياء

وقال سلمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد،، إنّ إنترنت الأشياء بدأ منذ الثمانينيات، حين حاولت إحدى شركات المياه الغازية صنع ماكينة تقديم المشروبات، مع إمكانية التواصل بين المصنع والماكينة لمعرفة كمية المشروب المتبقية بها، مع توضيح درجات الحرارة ومدى الاحتياج للصيانة.

تطور إنترنت الأشياء

وأوضح أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفرجينيا، أنّ مصطلح إنترنت الأشياء ظل يتطور حتى أصبح صناعة تقدر بأكثر من تريليون دولار حول العالم، مشيرا إلى أنّ بعض الأجهزة التي ينطبق عليها هذا المصطلح، على سبيل الأجهزة المنزلية، أصبح هناك ثلاجات تكون متصلة بالإنترنت وتستطيع إعطاء تقرير لصاحبها حول مدى نقص المخزون، وكذلك ماكينة تحضر القهوة أصبح يمكن الاتصال بها عن طريق تطبيق إلكتروني لتحضير القهوة في توقيت معين.

يمكن أيضًا تطبيق إنترنت الأشياء على الغابات

وواصل سلمان: «على سبيل الصناعات، أصبحت ماكينات المصانع يمكنها تحديد مواعيد الصيانة الخاصة بها بنفسها، إضافة للقدرة على التبليغ إذا حدثت أي مشكلة وتحديد السرعة المناسبة للسيور الخاصة بها، كما يمكن تطبيق إنترنت الأشياء على الغابات لقياس الأوقات المحتملة لسقوط الأمطار وكمية الحيوانات النادرة الموجودة بها ومدى توفر النباتات».