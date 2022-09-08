إنشاء وتجديد 24 محطة معالجة بالمنوفية.. ومواطنون: منعت انتشار الأمراض

تولي محافظة المنوفية، اهتماما كبيراً لمشروعات المياه والصرف الصحي، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، إذ استثمرت الدولة في هذا القطاع بمحافظة المنوفية ما يقرب من 15 مليار جنيه خلال الـ 8 سنوات الماضية، وهو ما يتواكب مع المجهود الكبير التي تقوم به الدولة من تحولات كبيرة ووضع خطط للتنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

محطات معالجة مياه الشرب في المنوفية

ففي مجال إنشاء محطات معالجة مياه الشرب، نجحت محافظة المنوفية - كما أوضحت في بيان - خلال الـ 8 سنوات الأخيرة، في إنشاء 6 محطات مياه بطاقة إجمالية 231 ألف متر في اليوم، وهي محطات «الباجور، والحامول، وبركة السبع، وقرية شما، وقرية كفر الخضرة، وقرية شبراباص»، فضلا عن إحلال وتجديد 7 محطات أخرى وهي: «سنتريس، وبحارى رملة الأنجب، ونقالى الدلاتون، ونقالى 2، وبحارى صراوة، والمرشحة، وبحارى قورص»، بطاقة إجمالية 76 ألف متر في اليوم.

محطات معالجة الصرف الصحي في المنوفية

وفي مجال إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي في المنوفية، تم إنشاء 8 محطات معالجة جديدة وتوسعات لـ 3 محطات معالجة، وذكلك رفع كفاءة محطة معالجة أخرى، ومن بين محطات المهمة، هي محطة معالجة صرف صحي كفر نفرة البحري ببركة السبع بتكلفة 170 مليون جنيه.

مواطنون: محطات معالجة المياه منعت انتشار الأمراض

من جانبه، أثنى إبراهيم شعبان أحد أهالي محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، موجها الشكر للدور الكبير الذي تقوم به الدولة في هذا المجال، مشددا على أن هذه المشروعات توفر حياة كريمة للمواطنين وتزيد من فرص عدم الإصابة بالأمراض.

وقال عمرو سعد، أحد أهالي المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة لا تألوا جهدا في حل مشاكل الصرف الصحي من خلال محطات معالجة على أعلى مستوى في المنوفية، مؤكدا أن حياة كريمة نفذت عددا كبيرا من المشروعات في مركزي الشهداء وأشمون للحفاظ على حياة المواطنين وتوصيل مياه نظيفة وآمنة إليهم.