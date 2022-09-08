القيمة السوقية للعملات الرقمية تتراجع لأقل من تريليون دولار

انخفضت قيمة سوق العملات المشفرة بالكامل إلى أقل من تريليون دولار، إذ شهدت العملات الرقمية عمليات بيعٍ على نطاق واسع.

جاءت عمليات البيع، نتيجة للبيئة الصعبة للأصول الخطرة، إضافة إلى المشكلات الخاصة بالعملات المشفرة بما في ذلك المشروعات المنهارة وحالات الإفلاس التي انتشرت في جميع أنحاء الصناعة.

مكافحة التضخم

وتكافح البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم التضخم المتفشي من خلال تشديد السياسة النقدية، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسلسلة من عمليات رفع أسعار الفائدة بلغ مجموعها 2.25 نقطة مئوية، مع توقعات الأسواق بالمزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة.

تشديد السياسة

أدى تشديد السياسة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تعزيز الدولار الأمريكي، ما أثر على الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

ويرتبط تداول البيتكوين بالأسهم، وبالتالي إذا انخفضت الأسهم بشكل عام، فإن العملة المشفرة كذلك تنخفض.

ارتفاع الدولار يؤثر على جميع أصول المخاطرة

يقول فيجاي أيار، نائب رئيس تطوير الشركات والدولية في بورصة العملات المشفرة لونو، إن ارتفاع الدولار يؤثر على جميع أصول المخاطرة كما نرى، بحسب CNBC.

أضاف أيار، أنه في حالة تراجع الدولار، سترتد الأصول الخطرة مثل البيتكوين مرة أخرى.

وتعرض سوق العملات المشفرة لضربة قوية هذا العام حيث تم القضاء على ما يقرب من 2 تريليون دولار من قيمته منذ ذروته في نوفمبر. وتراجعت عملة البيتكوين بحوالي 60% عن أعلى مستوى قياسي لها عند 68.990 دولارًا في نوفمبر الماضي.