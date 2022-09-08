قرية برمكيم بالشرقية تنتظر جثامين 3 شباب غرقوا في أسوان.. «البلد كلها حزينة»

وجوه شاحبة، وعيون تزرف الدموع، ألسنة تردد أدعية تارة، وعبارات رثاء تارة أخرى، هذه العبارات هي التي تصف مشهدًا مؤلمًا يعيشه الآلاف من أهالي قرية برمكيم التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، والتي فقدت 3 من أبنائها إثر غرقهم أثناء مباشرة عملهم في توشكى بمحافظة أسوان.

حزن في قرية برمكيم بعد وفاة 3 شباب

بمجرد أن تطأ قدم أي شخص القرية يستطيع الوصول بسهولة إلى منازل أسر المتوفين، فتجد كراسي متراصة يجلس فوقها المئات من الرجال الذين توافدوا لمؤازرة الأسرة، وتقديم واجب العزاء والصبر والسلوان لهم.

سيدات القرية يرتدين الأسود

وعلى الجانب الآخر من هذا المشهد تمتلئ منازل الشباب الثلاثة بالسيدات المتشحات بالسواد، بينما تتوسطهن أمهات المتوفين، لا ينقطع بكائهن أو صراخهن سوى انبعاث صوت القرآن عبر أثير تسجيل صغير أو شاشة تلفزيون.

تجهيز المقابر استعدادا لدفن الجثامين

وفي مقابر القرية بدأت أعمال تجهيز 3 مقابر استعدادا لدفن جثامين الشباب الثلاثة عند وصولهم من محافظة أسوان، بينما تتساقط الدموع على وجوه أقاربهم الذين يتابعون حفر المقابر كأنها انهارا، تكفي لتشبع تراب القبور التي ستضم بين طياتها المتوفين الثلاثة الذين لفظوا أنفسهم الأخيرة وهم في عمر الزهور لتضمهم أجسادهم وأحلامهم بين طياتها.

سبب الوفاة

يشار إلى أن أهالي المتوفين أوضحوا للوطن انهم كانوا يعملون علي سيارة نقل وذهبوا إلى توشكى لمباشرة عملهم وأثناء قيام أحدهم بتعبئة جردل مياه لغسل السيارة غرق وعندما حاول الاثنين الأخرين إنقاذه غرقوا جميعا.

بلاغ بغرق 3 شباب من الشرقية

كان اللواء هشام عبدالله مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغًا من الأهالي، بفقدان 3 شباب غرقوا أثناء السباحة بترعة توشكى ناحية منطقة شرق العوينات جنوب شرق محافظة أسوان. وانتقل ر جال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمعاونة بعض الغطاسين، للعثور على المفقودين.

وجرى انتشال الجثث الثلاث وهم :«همام السيد همام، وإبراهيم علوان، ومحمد نصر الشرقاوي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و21 عاما مقيمين بمركز ديرب نجم التابع لمحافظة الشرقية».

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات وصرحت بدفن المتوفين.