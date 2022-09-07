سفير مصر لدى برلين: وزراء ألمان يزورون القاهرة قريبا لعقد اتفاقيات

قال السفير خالد جلال سفير مصر لدى برلين، إن الجامعة الألمانية أصبحت شعلة وعلامة مميزة للعلاقات المصرية الألمانية لتعليم الشباب، والدليل على ذلك وجود سفراء بالخارجية المصرية من خريجي الجامعة الألمانية.

متانة العلاقات بين مصر وألمانيا

وأوضح خلال احتفالية الجامعة الألمانية بالقاهرة بمرور 20 عاما على تأسيسها و10 سنوات على افتتاح فرعها ببرلين، بحضور أكثر من 240 شخصية مصرية وألمانية، أن الرئيس السيسي زار المستشار الألماني شولتس، تأكيدا على متانة العلاقات بين مصر وألمانيا.

علاقات ثقافية تربط مصر وألمانيا

وكشف سفير مصر لدى برلين، عن زيارة عدد من الوزراء الألمان للقاهرة، لعقد المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «تربط مصر وألمانيا علاقات ثقافية تتمثل في المدارس الألمانية، ومئات الدارسين المصريين يرون أن ألمانيا بلدهم الثاني، بالإضافة إلى توافد السياح الألمان إلى مصر، فضلا عن لعب الجامعة الألمانية بالقاهرة دورا مهما».