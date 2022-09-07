 «التضامن» توجه بنقل 175 نزيلا من «بسمة الخيرية للإيواء» بسبب الإهمال

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، سحب إسناد مشروع «كبار بلا مأوى» من جمعية «بسمة الخيرية للإيواء» بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية، وإلغاء ترخيص مزاولة عملها، وذلك لإخلالها بشروط العقد، ولوجود قصور فنية، وإهمال شديد بحق النزلاء.

ووجهت الوزيرة، بنقل 175 نزيلا من جمعية «بسمة الخيرية للإيواء» إلى جمعية «معانا لإنقاذ إنسان» بالقاهرة، وجمعية تنمية المجتمع بالبسايسة بالشرقية، إذ استقبلت تلك الجمعية المواطنين «كبار بلا مأوى» بمبنى مجمع الخدمات خلف مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية.

توفير الحياة الكريمة للمواطنين

وأكدت أنه في إطار منظومة الرعاية الاجتماعية تحرص الوزارة على تأمين الكبار والأطفال بلامأوى، إذ يجرى العمل على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في دور الرعاية رغم صعوبة الأوضاع، إلا أن الوزارة تعمل على تعبئة الموارد بالتعاون والمشاركة مع الجمعيات الأهلية، مرحبة في الوقت ذاته بالمشاركة المجتمعية من قبل المواطنين لمتابعة ومراقبة دور الرعاية في ظل منظومة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وزارة التصامن الاجتماعي.

ومن جانبه، شكرت الوزيرة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء مدير أمن الشرقية، ومدير مديرية الصحة بالشرقية على ما قدموه من جهد وتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية لضمان نقل النزلاء وتوفير الحماية والرعاية الأفضل لهم.