استشاري بالأمم المتحدة: تأثيرات تغيرات المناخ السلبية تهدد كل دول العالم

قال الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ، إن التغيرات المناخية تتمثل في موجات فيضانات وأعاصير وحرائق غابات، وارتفاع الحرارة، وحدوث جفاف، وهناك تأثير كبير للتغيرات المناخية على العالم، خاصة بعد موجة الجفاف التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن دول العالم لا تتعامل كما ينبغي في أزمة التغيرات المناخية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد».

التغيرات المناخية تؤدي لارتفاع سطح البحر وتهدد بغرق الدول الجزرية

وأضاف «طنطاوي»، أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تمس كل دول العالم، مشددًا على ضرورة قيام الدول الصناعية الكبرى بعمل اتفاقيات خفض الانبعاثات ووقف الوقود، إذ أنه بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية ملزمة للدول الصناعية الكبرى، إلا أنه لا يوجد ثواب وعقاب، موضحًا أن التغيرات المناخية تؤدي لارتفاع سطح البحر بما يؤدي إلى غرق الدول الجزرية والمناطق الساحلية في الدول المنخفضة، مؤكدًا أن التغيرات المناخية تضرب العالم أجمع، كما أنها لا تفرق بين الدول سواء دول غنية أو فقيرة، ويجب أن يلجأ دول العالم للاقتصاديات صديقة البيئة.

الدول الإفريقية بأكملها مسؤولة فقط عن 4% من انبعاثات العالم

وأوضح استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أنه يجب على دول العالم أن تلجأ للاقتصاديات الخضراء صديقة البيئة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد المتسبب الأول في التغيرات المناخية، وهي الآن تتعرض لموجة جفاف في كاليفورنيا لم تتعرض لها منذ 1000 عام، بينما الدول الإفريقية بأكملها مسؤولة فقط عن 4% من انبعاثات العالم، مشددًا على ضرورة مناقشة مؤتمر المناخ الدولي «cop 27» المزمع عقده في مدينة شرم الشيخ، تنفيذ الوعود والاتفاقيات.