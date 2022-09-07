بالأسماء.. إصابة 11 شخصا في حادثين منفصلين ببورسعيد 

أصيب 11 شخصًا مساء اليوم، في حادثين منفصلين، أولهما تصادم «ميكروباص» بكسارة الأسفلت في الطريق الدولي جنوب بورسعيد، والثاني هو انقلاب دراجة بخارية أمام المدينة الرياضية بحي الزهور.

سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنقل سيارات الإسعاف 10 مصابين إلى مستشفيى السلام بورسعيد والزهور التابعين للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أصيبوا في تصادم سيارة ميكروباص بكسارة الأسفلت بطريق بورسعيد الدولي، وتبين من الفحص الطبي للمصابين وكشف هويتهم أنهم: أحمد حسن محمد حسن 23 سنة من بورفؤاد، وأحمد إبراهيم السيد 28 سنة من ميت غمر بالدقهلية، وسلامة محمد أبو بكر حسين 30 سنة من دشنا بقنا، وكامل مسعد أبو الخير 55 سنة من بورسعيد، مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج، واسحاق عبدالحفيظ يوسف 40 سنة من الإسكندرية، مصاب بكسر في قاع الجمجمة، وعلاء السيد سليمان 24 سنة دمياط، مصاب باشتباه بكسر بالقدم اليمنى، ومحمد زغلول إبراهيم 32 سنة بكدمات متفرقة بالجسم ،والسيد أحمد حسين 52 بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، ويجري التعرف على مصابين آخرين.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الميكروباص اصطدم بكسارة الأسفلت على الطريق الدولي، وأسفر عن حدوث إصابات.

إصابة شخص في انقلاب دراجة بخارية ببورسعيد

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول محمد أحمد عبده، 35 سنة، إلى مستشفى الزهور مصابًا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر انقلاب موتوسيكل كان يقوده بسرعة جنونية أمام المدينة الرياضية.

وعلى الفور توجه رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادثين لإزالة آثارهما من نهر الطريق وتسيير الحركة المرورية بالطرق المحيطة بهما.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادثين.