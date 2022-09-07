إصابة 6 أشخاص بينهم طفل في حادثين مروريين متفرقين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بينهم طفل، إثر انقلاب «توك توك» في مركز بني مزار بشمال المنيا، ووقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بطريق المحيط أمام قرية البرجاية، مساء اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب «توك توك» دون لوحات معدنية بسبب السرعة الزائدة، ورعونة السائق، وذلك بالطريق الزراعي مصر أسوان أمام قرية الشيخ عطا في مركز بني مزار بشمال المحافظة.

نقل 3 مصابين في الحادث لمستشفى بني مزار

وانتقلت سيارة الإسعاف ورجال المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين إصابة كل من: نادية جابر 55 عاما، عفاف يونان 23 عاما، بشوي ملاك 6 سنوات، بسحجات وكدمات وجروح وكسور بأنحاء الجسم، ويقيمون في مركز مطاي، وتم نقلهم إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج.

تصادم بين سيارتين بطريق المحيط

ووقع حادث تصادم بين السيارتين أرقام «6241 ن و ر ملاكي»، و«48599» ربع نقل بطريق المحيط بالقرب من قرية البرجاية بشمال مدينة المنيا، وبالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين، ما أدى إلى إصابة كل من: حمادة محمد 24 عامًا، جمعة مخلوف 45 عامًا، وشقيقه خالد 50 عامًا، باشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، ويقيمون بمركز سمالوط، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالحادثين، وانتقل رجال المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة، وتم التحفظ علي السيارتين و«التوك توك» تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.