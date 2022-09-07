رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني يناقش مقترح الحركة المدنية بتشكيل لجان جديدة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الاقتراح الذي ورد في بيان أحزاب الحركة المدنية الديموقراطية، بخصوص تنظيم لجان الحوار الوطني، يستحق النظر والمناقشة في مجلس أمناء الحوار الوطني.

اقتراح بإعادة تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية

وأضاف المنسق العام للحوار الوطني، في بيان منذ قليل، إنه سيعرض في الاجتماع المقرر السبت المقبل لمجلس أمناء الحوار، اقتراح الحركة المدنية، إعادة تقسيم لجنة مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب والتمثيل النيابي، إلى ثلاث لجان مستقلة، لأخذ رأي المجلس فيه، وتقرير ما يجب عمله في حالة الموافقة عليه.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد خمس جلسات تحضيرية، ومن المقرر استكمال مناقشات اللجان، في الاجتماعات المقبلة.