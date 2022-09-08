سبب إلزام «الفيشاوي» بدفع مليون جنيه لناهد فريد شوقي.. «اللعبة الأمريكاني»

صدر حكم نهائي بالحجز على الأجر المالي للفنان أحمد الفيشاوي، عن فيلم «رهبة»، الذي يصوره حاليا، وتوجيهه إلى المنتجة ناهد فريد شوقي.

بدء تنفيذ إجراءات الحجز

وبدأ حسين هلال، المستشار القانوني للمنتجة ناهد فريد شوقي، في تنفيذ إجراءات الحجز، بإعلام شركة «الجذور للانتاج الفني»، للمنتج أيمن يوسف، المنتجة لفيلم «رهبة»، تنفيذا للحكم النهائي المزيل بالصيغة التنفيذية الصادر للمنتجة ضد الفنان أحمد الفيشاوي، بإلزامه بدفع مبلغ مليون ومائة وسبعون ألف جنيه، في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة ، عقب حصولها على حكم بالاستمرار في التنفيذ.

الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» ستتحمل سداد مبلغ أحمد الفيشاوي

وقال محامي ناهد فريد شوقي، في بيان صحفي، إن الشركة المنتجة لفيلم «رهبة» ستتحمل سداد هذا المبلغ، فضلا عن التعويضات اللازمة، في حالة إقرارها غير الحقيقة أو إخفاؤها الأوراق الواجب إيداعها، طبقا لنص المادة 343 من قانون المرافعات.

وشدد المحامي على أن المنتجة ناهد فريد شوقي لن تتواني عن الحجز على أجر الفيشاوي، عن أي عمل قد تشرع أي شركة إنتاج في التعاقد معه عليه، لحين استيفائها لكامل المبلغ المحكوم به.

ناهد فريد شوقي توضح سبب أزمتها مع أحمد الفيشاوي

من جانبها، قالت المنتجة ناهد فريد شوقي، في تصريحات صحفية، إن هذه القصة تعود إلى أيام فيلم «اللعبة الأمريكاني»، التي كانت بصدد إنتاجه عام 2016؛ إذ تعاقدت وقتها مع الفنان أحمد الفيشاوي على بطولة الفيلم، وبالفعل جرى تصوير بعض المشاهد، لكنه انقطع بعد ذلك عن التصوير بحجج عديدة.

وحاولت ناهد فريد شوقي استكمال الفيلم بدون جدوى، بالرغم من حصول «الفيشاوي» على المقابل المادي المتفق عليه.

ولجأت المنتجة لنقابة المهن التمثيلية، للحصول على حقها، وحل المشكلة بدون اللجوء للقضاء، وبالفعل حصلت على قرار من المستشار القانوني للنقابة بضرورة تحويل «الفيشاوي» للجنة تأديب، في حالة عدم سداده أجره عن فيلم «اللعبة الأمريكاني» الذي لم يجر تصويره، لكن لم ينفذ القرار.