إصابة 15 شخصا في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بدمياط

أُصيب 15 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نصف نقل على طريق دمياط المنصورة الشرقي، أمام قرية الزعاترة التابعة لمركز الزرقا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي، وحالتهم مستقرة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط إخطارًا بوقوع حادث تصادم جراء اصطدام سيارة ميكروباص، محملة بركاب على خط الزرقا - المنصورة بسيارة نصف نقل، وذلك بعد أن قطعت عربة كارو الطريق عليهم.

نقل المصابين لمستشفى الزرقا

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزرقا المركزي لتلقي العلاج، وتبين أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات وسحجات بينهم فقط حالة واحدة خطرة، جرى نقلها إلى مستشفى طوارئ كفر سعد، وتم التحفظ على السيارتين والعربة الكارو المتسببة في الحادث، وجار تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفاة شابين في حادث تصادم

جدير بالذكر أن طريق دمياط المنصورة الشرقي يشهد العديد من الحوادث المتكررة بسبب سوء حالة الطريق، وشهد الطريق مساء امس حادث تصادم دراجتين ناريتين أمام قرية الغنيمية التابعة لمركز فارسكور ما تسبب فى وفاة شابين وهما: أحمد الخميسي طالب بالمعهد العالي للحاسب الآلي، ومقيم بقرية الناصرية مركز فارسكور وأحمد الدسوقي ومقيم بقرية الطرحة مركز فارسكور.