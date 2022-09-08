تظلمات تعيد الراسبين في اختبارات الشرطة لتحقيق الحلم.. «فرصة أخيرة»

غالبًا ما يواجه طلاب الثانوية العامة الراغبين في دخول كلية الشرطة عقبات في الطريق، ومن عوامل النجاح أن يتمسك كل صاحب حلم بكل فرصة في تحقيق حلمه، وعند الرسوب في أحد اختبارات كلية الشرطة يتبقى للطالب فرصة أخيرة في لدخول أكاديمية الشرطة، وهي تقديم التظلمات على نتائج اختبارات الشرطة.

عند قبول التظلم يكون لطالبل فرصة دخول الاختبار مرة أخرى وبعد اختيازه يواصل الطالب رحلة دخوله أكاديمية الشرطة، وتكون فرص قبول التظلمات كبيرة عند الرسوب في الاختبار الرياضي أو اختبار المقاس والقوام، فمن خلال تشكيل لجنة يمكن للطالب اجتياز الاختبار في المرة الأخرى.

في حين تكون فرص الطالب صعبة في اجتياز الاختبار الطبي؛ لأن اللجنة الطبية تعيد فحص الطالب بشكل دقيق ولا يمكن معها غض الطرف عن أي ملاحظة طبية تكون عقبة أمام طالب كلية الشرطة.

اللواء الدكتور عبد الوهاب الراعي الاستاذ في الأكاديميات العسكرية يشرح تفاصيل اختبارات القبول في كلية الشرطة وهي كالتالي:

- اختبار القدرات

اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى الثقافة والمعلومات العامة، وليس للطالب حق الإعادة في حال رسوبه.

- اختبار المقاس والقوام

اختبار القوام للتأكد من تناسب الطول مع الوزن، ويكون للطالب حق الإعادة مرة واحدة فقط، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة مرات أخرى.

- الكشف الطبي

من أهم الاختبارات لدخول كلية الشرطة، ويخضع الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ويكون للطالب الراسب في هذا الاختبار حق الإعادة مرة واحدة فقط.

- الكشف النفسي

يمثل الطالب أمام اللجنة الطبية المختصة، ولا يحق للطالب الراسب الإعادة في هذا الاختبار.

- كشف السمات

يخضع الطالب لقياس القدرات العقلية، ولا يحق للراسب الإعادة.

- الاختبار الرياضي

عبارة عن عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب الراسب حق الإعادة مرة واحدة.

- الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة، من خلال عدة تحليلات.

- اختبار الهيئة

يطبق أعضاء اللجنة معايير المفاضلة التي ينص عليها قانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية، للوصول إلى أعلى معدلات انتقاء أفضل العناصر.