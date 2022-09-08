رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مصرع شخصين وإصابة 13 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «أبو سمبل»

كتب:

رجب ادم
10:59 ص | الخميس 08 سبتمبر 2022
سيارة إسعاف - أرشيفية

سيارة إسعاف - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق «أبوسمبل - قنا» جنوب محافظة قنا، الذي يربط بين محافظتي قنا وأسوان، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، فور تلقي الإخطار الأمني، وجاري نقل المصابين، لمستشفيات قنا لإسعافهم.

إخطار بالحادث  

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد انقلاب أتوبيس، وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفي قنا العام.

اقرأ المزيد:

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق «مطروح- إسكندرية»

أحد المصابين في حادث إنقلاب أتوبيس رحلات أسيوط: "كنا 8 على كرسي"

"الصحة": 25 إصابة في حادث إنقلاب أتوبيس بطريق الجيش بالمنيا

مدير أمن مطروح: إنفجار الإطار وراء إنقلاب أتوبيس غرب الدلتا وإصابة 35

رئيس «إسعاف سوهاج» يروي تفاصيل تسليم مبلغ ضخم لأسر ضحيتي حادث سير
بقلم رجب ادم