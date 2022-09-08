مصرع شخصين وإصابة 13 في حادث انقلاب أتوبيس بطريق «أبو سمبل»

لقي شخصان مصرعهما، فيما أصيب 13 آخرين، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق «أبوسمبل - قنا» جنوب محافظة قنا، الذي يربط بين محافظتي قنا وأسوان، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، فور تلقي الإخطار الأمني، وجاري نقل المصابين، لمستشفيات قنا لإسعافهم.

إخطار بالحادث

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا يفيد انقلاب أتوبيس، وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين لمستشفي قنا العام.