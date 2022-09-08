شركة فرنسية تناقش تنفيذ استثمارات في مصر بقيمة 150 مليون يورو

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان العالمية لمنطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، هادي ناصيف، خلال زيارته لمصر، وأحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لسان جوبان مصر، لبحث خطة توسعات الشركة الاستثمارية في السوق المصرية للبدء في تنفيذها من خلال إنشاء مصنعين للزجاج المسطح والجبس ومواد البناء بتكنولوجيا متطورة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وخلال اللقاء أكد عبد الوهاب، حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة، لتنفيذ توسعاتها الاستثمارية من خلال إنهاء كافة الإجراءات في أقصر وقت، وأشار إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى للتصنيع ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل جديدة والعمل على زيادة التصدير، كما تم استعراض نظم الاستثمار المختلفة والحوافز المقدمة لاسيما نظام المناطق الحرة الذي يمنح العديد من المزايا والحوافز والإعفاءات.

وأشار هادي ناصيف، أن هذا التوسع يأتي في إطار النجاح الذي حققته الشركة في السوق المصرية ليغطي إنتاجها الاحتياجات المحلية وأسواق التصدير، وأوضح أن الشركة تقوم بإعداد دراسة لإدخال منتجات جديدة للتصنيع بمصر بتكنولوجيا عالية، لافتًا إلى أنها تشكل نقلة نوعية في مواد البناء المستدامة والخفيفة.

جاذبية مناخ ومقومات الاستثمار في مصر

وأشاد «ناصيف»، بالإصلاحات الاقتصادية ودعم كل من الحكومة والهيئة، لإزالة التحديات التي تواجه الشركات، وكذا جاذبية مناخ ومقومات الاستثمار في مصر خاصة البنية التحتية الحديثة وحجم السوق وكفاءة الأيدي العاملة منها الهندسية والادارية، وموقع مصر الاستراتيجي وتنافسية تكلفة الشحن.

وأشار أحمد وفيق، إلى أن الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر تعد من أهم مزايا الاستثمار في مصر، وأكد على أن سان جوبان حريصة على أن تكون شريكًا أساسيًا في تحقيق توجهات الدولة للوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا.

أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط

وتعد سان جوبان واحدة من أكبر 100 مجموعة صناعية في العالم، ومن أكبر الاستثمارات الفرنسية في مصر في قطاع صناعة الزجاج ومواد البناء، كما تمتلك «سان جوبان مصر»، أكبر خط إنتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وأفريقيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومصنعين لمواد البناء بالسادات والعامرية باستثمارات فرنسية تفوق 150 مليون يورو، وأن الاستثمارات الجديدة التي تم استعراضها خلال الاجتماع سوف تتخطى حجم الاستثمارات الحالية للمجموعة في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتحفيز التصدير بشكل قوي.

جدير بالذكر أن شركة سان جوبان متواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 من خلال مشروعات الزجاج والجبس، وحصلت على مكانة مرموقة في الأسواق المصرية والعالمية من ناحية الجودة وخدمة العملاء، من حيث قدرتها الإنتاجية في الزجاج من خلال إنشاء مصانع جديدة لمواد البناء المبتكرة بأحدث التقنيات.