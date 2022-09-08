«الدفاع الروسية»: القضاء على 190جندي أوكراني وإسقاط 13 طائرة مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، نجاح قوات الدفاع الجوي في إسقاط 13 طائرة مسيرة أوكرانية، و16 قذيفة من طراز «هيمارس» خلال يوم واحد، وفقًا لما نقلته صحيفة «سبوتنيك» في نبأ عاجل، قبل قليل.

إسقاط 16 طائرة مسيرة

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنّ وسائل الدفاع الجوية المسلحة الروسية، أسقطت في يوم واحد 13 طائرة مسيرة في مقاطعتي زابوريجيا وخاركيف، وجمهورية دونيتسك الشعبية، فضلًا عن إسقاط صاروخ باليستي من طراز «توتشكا-أو» في مقاطعة خيرسون، واعتراض 16 قذيفة من صواريخ هيمارس، و3 قذائف من طراز «أولخا».

مقتل 190 جندي أوكراني

وأوضحت الوزارة، أنّ خسائر القوات الأوكرانية على محور «نيكولايفو كريفوي روغ»، خلال يوم واحد، بلغت 190 جنديًا، بالإضافة إلى دبابتان، و6 سيارات مشاة مقاتلة، و5 سيارات مدرعات، و7 سيارات نقل تحمل مدافع ذات عيارات ثقيلة.

وأشادت، الوزارة، بالضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية، التي ألحقت أضرارًا بنقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء 95 المحمول جوًا في منطقة سلافيانسك، واللواء 81 المحمول جوًا في منطقة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.