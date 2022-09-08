جمعتهم الصداقة والموت.. وداع مؤلم لضحايا لقمة العيش بالشرقية

«جمعتهم الصداقة ولم يفرقهم الموت»، عبارة تُلخص نهاية حزينة لـ3 شباب في الشرقية، عاشوا الحياة سويًا بحلوها ومرها، كانوا يأملون تجاوز أي صعوبات، ويتطلعون لتأسيس أسر، ويعيشون حياة مستقرة، لكن القدر كان له كلمة أخرى، بعد تعرضهم لحادث غرق أودى بحياتهم، تاركين أسرهم تتجرع مرارة الألم والفقد.

مشهد جنائزي مهيب

وفي مشهد جنائزي مهيب، خرج أهالي قرية برمكيم، التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لوداع ثلاثة من أبنائهم، لقوا مصرعهم خلال مباشرة عملهم في مشروع توشكى بأسوان.

غرق ثلاثة شباب في توشكى

وتلقى الأهالي خبر غرق الشبان الثلاثة في ترعة توشكى، ووفاتهم جميعًا، أمس، بعدما انزلقت قدم أحدهما في الترعة أثناء تعبئة جردل بالمياه، لغسل السيارة التي يعملون عليها، وبينما حاول الإثنين الأخرين إنقاذ زميلهم، غرقوا جميعًا بعدما جرفتهم المياه، ليصاب الأهالي بصدمة كبيرة، وتوافدوا على منزل أسر الشباب الراحلين، لمؤازرتهم وتقديم واجب العزاء لهم.

الحزن يخيم على القرية

واحتشد الأهالي ساعات طويلة، منذ أمس وحتى صباح اليوم، أمام منازل المتوفين وفي الطرقات، منتظرين وصول الجثامين الثلاثة، وسط حالة من الهدوء تخللها البكاء فجأة، عندما اخترق صوت سيارات الإسعاف هذا الصمت، معلنًا وصول أبناء القرية، لينهض الأهالي، لوضع الجثامين داخل النعوش.

وعلت أصوات نساء القرية وخاصة أمهات وقريبات المتوفين بالصراخ والبكاء، حتى بدء إمام المسجد إلقاء خطبة قصيرة قبل أداء صلاة الجنازة على المتوفين، وطالب السيدات بالتوقف عن الصراخ والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

وبعد الانتهاء من صلاة الجنازة، حمل الأهالي النعوش على الأعناق، مرددين عبارات «لا إله إلا الله» حتى وصلوا إلى المقابر، ودفنوا الشباب الثلاثة في مقابر أسرهم بالقرية، لتنتهي رحلة الأصدقاء الثلاثة في الحياة سويًا، فكما جمعتهم الصداقة في الحياة جمعهم الموت أيضًا.

بلاغ بغرق 3 شباب من الشرقية

وتلقى اللواء هشام عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي، بفقدان 3 شباب، غرقوا أثناء السباحة في ترعة توشكى، ناحية منطقة شرق العوينات جنوب شرق محافظة أسوان، خلال مباشرة عملهم، إذ يعلمون على سيارة نقل، أحدهم سائق والإثنين الآخرين عمال، وأثناء نزول أحدهم لتعبئة جردل بالمياه لغسل السيارة ،انزلفت قدمه، واستنجد بالإثنين الآخرين، الذين حاولوا مساعدته فغرقوا معه.

وانتقل رجال شرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمعاونة بعض الغطاسين، للعثور على المفقودين، وجرى انتشال الجثث الثلاث وهم :«همام السيد همام، وإبراهيم علوان، ومحمد نصر الشرقاوي، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و21 عاما، مقيمين بمركز ديرب نجم التابع لمحافظة الشرقية»، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات، وصرحت بدفن المتوفين وتسليمهم لذويهم.