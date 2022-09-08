«قالوا إيه وقولنا إيه؟».. منظمات دولية تكذّب أهل الشر: إنجازات مصر لا تعد ولا تحصى

بكفاءة وجدارة والكثير من الثبات، ردّت الدولة المصرية على الشائعات التي وجّهها لها أهل الشر، الذين حاولوا الإساءة إليها، وتشويه صورتها، والتشكيك في الإنجازات التي تحقّقت على أرض الواقع، إذ سعت كثير من الصحف ووسائل الإعلام العالمية، لإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتفرقتهم، وهو ما فشلت فيه، حيث اعتمدت الدولة استراتيجية مدروسة وقوية للتصدي للشائعات، ونجحت في هذا النوع من الحروب الضروس المعروفة بـ«حروب الجيل الرابع»، خاصة بعد الإشادات الدولية بالمشروعات القومية، والمبادرات التي وضعت «المواطن» على رأس أهدافها، وجهودها في الأزمات العالمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه اليوم الخميس رسالة قوية لأبنائه من الشعب المصري، خلال فعاليات تدشين الوحدات البحرية لهيئة قناة السويس، طالبهم فيها بعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف النيل من عزيمتهم، وتشكّك في الإنجازات على أرض الواقع، قائلا: «اوعوا تسمعوا كلام حد يسيئ ليكم، بنحاول نكون أمناء مع المصريين في كل شيء، طيب نخبي عليكم ليه؟».

مشروعات حياة كريمة في أسوان

«توقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسوان».. شائعة خبيثة طالت الدولة المصرية من الإعلام المعادي، رغم أنّ معدلات العمل مستمرة بنسب إنجاز كبيرة داخل أسوان دون توقف، وباستمرار تتابع القيادة السياسية معدلات التنفيذ في المشروع، الذي يهدف لتحسين جودة حياة المصريين في الريف، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

انضمّت جميع قرى أسوان إلى «حياة كريمة»، بعدد مشروعات وصل إلى 1106 حتى الآن، بتكلفة وصلت إلى 21.5 مليار جنيه داخل 39 وحدة محلية قروية، و116 قرية تابعة، و380 نجعا وكفر وعزبة.

إشادة أممية بـ«حياة كريمة»

من جانبها، أكدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، سعي المنظمة للاستفادة من الخبراء للوصول لأنسب الطرق لمواكبة احتياجات الدول وطبيعتها، ومنها التعاون مع مصر في تنفيذ حياة كريمة، مشيرة إلى ضرورة ربط المبادرة، بإطار العمل العالمي للأمم المتحدة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ووصف أنطونيو فيجيلانتي، الممثل المقيم للأمم المتحدة، مبادرة حياة كريمة بـ«الملهمة»، من حيث حجم ما تضمنه من قطاعات وشركاء والدعم السياسي الكبير وتحقيق التوازن بين التنمية ومحاربة الفقر، والفرص الحقيقية التي ستوفرها، وارتباطها بإجراءات مواجهة آثار تغير المناخ من تخفيف وتكيف، موضحا الأنشطة التي قد تتعاون فيها منظمة الأمم المتحدة مع مصر لتنفيذ المبادرة، واختيار أفضل الممارسات والتكنولوجيات المطلوبة.

المدير الإقليمي لـ«يونيدو»: «حياة كريمة» مبادرة ضخمة في الحجم والنوعية

وأكد باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، أنّ مبادرة «حياة كريمة» ضخمة في الحجم والنوعية، لأن عدد القرى المستفيدة منها كبير جدا.

وأضاف الخطيب، خلال حوار سابق لـ«الوطن»، أنّها مبادرة ضخمة في الحجم والنوعية، فعدد القرى المستفيدة كبير جدا، والجدية في العمل واضحة، كما أنّ هناك متابعة للعمل في قرى كثيرة، والعمل جاد وسريع ومفعوله يظهر على أرض الواقع، من بني تحتية وصرف ومياه وصحة وتعليم.

كما أكد أنّ المبادرة ليست بحاجة لإشادة لأنها ناجحة مليون في المئة، وكنا سباقين بالانخراط في مبادرة حياة كريمة، لأننا أردنا أن نكون عاملا مساعدا بها، لأنها تعود بفائدة على قطاع كبير من الشعب المصرى، مثل مبادرة القطن المصريى التي نفذناها في كفر الشيخ ودمياط، وهما محافظتين منتجتين لأفضل أنواع القطن في مصر طويل التيلة، والمطلوب عالميا.

حقل «ظهر» ينتصر على شائعات الإعلام المعادي

ومن بين الشائعات التي طالت المشروعات القومية المصرية، ما روّجه أهل الشر بشأن تنازل مصر عن حصتها في حقل غاز «ظهر» لإحدى الشركات الأجنبية، حيث بثّت وسائل الإعلام المعادية العديد من التقارير حول هذا الشأن، لكن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البترول والثروة المعدنية، أكدا أنّ حصة مصر في حقل «ظهر» لم تتغير، حيث ساهم الحقل في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوقف عن استيراد الغاز، مُشددةً على أنّ كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة والتقليل من جهود الدولة المبذولة في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وكشفت مجموعة «إيني» الإيطالية، حقيقة حدوث تغيير الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز في مصر، حيث نقلت وكالة «رويترز» في وقت سابق عن متحدث باسم إيني، قوله، إنّ الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر للغاز تبقى دون تغيير عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وجاء التصريح بعد تقرير نشر في إحدى القنوات المدعومة من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي والتي تُبث من خارج مصر، ذكر أنّ الطاقة الإنتاجية غير مستدامة بسبب مشكلات تتعلق بضغط المياه، بحسب الوكالة.

الصحة العالمية: مصر كانت من أوائل الدول التى تعاملت سواء على المستوى الداخلى أو الإقليمى للتعامل مع الجائحة

ومن بين الشائعات والمعلومات المغلوطة التي روجتها القنوات والمواقع التابعة لجماعة الإخوان المحظورة، ضعف الدولة المصرية في مواجهة جائحة كورونا، بهدف إحداث نوع من الهلع لدى المواطنين وتشكيكهم في القدرة على مواجهة الأزمة التي تعصف بدول العالم أجمع، أشاد وفد رفيع المستوى من البنك الدولي بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وثمّن الوفد خلال زيارته لمنشآت هيئة الرعاية الصحية في محافظة بورسعيد، باعتبارها أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ونواة المنظومة الجديدة، القدرات والإمكانات الطبية لدى منشآت هيئة الرعاية الصحية بمستويات تقديم الخدمة كافة، بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والفحوصات الطبية الشاملة الدورية للمرضى، ووصولًا إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات عن طريق نظام الإحالة، والتحول الرقمي للخدمات وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

كما قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ جائحة كورونا أكبر تحدٍ صحي يواجه العالم خلال العصر الحديث، موضحة أنّها أثبتت ضرورة التكاتف بين جميع دول العالم، ومصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي للتعامل مع الجائحة.

وأضافت الدكتورة نعيمة القصير، خلال كلمتها في حلقة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ مصر نفذت زيارات كثيرة بتوجيه الرئيس السيسي إلى العديد من الدول خلال الجائحة للتأكيد على التضامن والتعاون، مشددة على أنّ مصر بذلت جهودا استثنائية للاستجابة لمواجهة الجائحة، وحققت التوازن الاستراتيجي والاستفادة الأمثل من الموارد من أجل التعامل مع الجائحة.

تعويم «إيفر جيفين».. ملحمة مصرية في قناة السويس

ورصدت الحكومة تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة في القناة. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي، أنّه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنّه لا صحة لتأثر أنفاق قناة السويس بأعمال التكريك التي تمت حول السفينة الجانحة بالقناة.

وهي شائعة حاولت النيل من إمكانيات قناة السويس وقدراتها العالمية، وهو الأمر الذي نفاه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قائلا: «لأول مرة في العالم يتم تعويم سفينة جانحة بحمولة 220 ألف طن دون الحاجة لتفريغ حمولة السفينة أو إصابة بدن السفينة ذاته».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنّ تعويم سفينة عملاقة بحجم «إيفر جيفن» سابقة عالمية، ورغم ذلك عبرت 113 سفينة القناة منذ تعويم «إيفر جيفن»، موضحا أنّ أبرز الدروس المستفادة من حادث السفينة الجانحة بقناة السويس تحديث أسطول الكراكات.