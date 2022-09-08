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عاجل.. «بي بي سي» توقف برامجها العادية ومذيعها يرتدي بدلة سوداء

كتب:

محمد حسن عامر
03:42 م | الخميس 08 سبتمبر 2022
شاشة بي بي سي قبل قليل

شاشة بي بي سي قبل قليل

أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، جميع برامجها العادية، فيما ارتدى مذيعها بدلة سوداء، كما ظهرت خلفية القناة باللون الأسود، وذلك بعد التقارير التي تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وكان أطباء قصر باكنغهام الملكي أعلنوا قلقهم بشأن الحالة الصحية للملكة، وقرروا وضعها قيد الملاحظة الطبية، والإبقاء عليها في مكان إقامتها بـ«بالمورال»، تزامنًا مع توافد أعضاء العائلة الملكية إلى مقر الإقامة.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.

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