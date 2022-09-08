كل ما تريد معرفته عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة.. تأهيل للشباب

المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، هو أحد ثمار التعاون الدولى بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وهو المركز الأول من نوعه في مصر، والذي يهدف إلى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كل ما تريد معرفته عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

- استفاد من خدمات المركز المصري الألماني خلال الفترة الماضية نحو 2544 شابا.

- يعد المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، مثالا للتعاون الدولي الناجح.

- تمثل خدمات المركز المصري الألماني، ثمرة للتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

- يهدف المركز إلى توفير البدائل الآمنة للشباب المصري في وطنهم.

7 قاعات للمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية

- تم افتتاح 7 قاعات للتدريب في يونيو الماضي، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وهي: «بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر».

- كما يهدف المركز المصري الألماني لتأهيل الشباب للوظائف بالخارج بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- تدريب الشباب وتأهيلهم من شأنه الانطلاق بخطى أسرع لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

- إتاحة فرص مميزة للشباب المصري للتدريب والتوظيف حفاظا عليهم من مخاطر الهجرة غير الآمنة.

- تقديم عدد من الخدمات المهمة لفئة الشباب خاصة غير الحاصلين على مؤهل جامعي، وجميعها يقدم بشكل مجاني.

- تعريف الشباب بالسبل الآمنة والسليمة للسفر للخارج، بشكل عام وخاصة العمل في ألمانيا.

- إعادة إدماج وتأهيل المصريين العائدين من الخارج، الراغبين في بداية جديدة داخل وطنهم مصر.

- فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهم في هذه المرحلة الراهنة.

- شملت خدمات المركز المصري الألماني، تدريبات التأهيل الوظيفي والإرشاد المهني وكيفية بدء مشروع خاص وأساسيات العمل الحر.

- كما شملت تدريبات متخصصة في البرمجة والتسويق الإلكتروني وإدارة المشروعات.

- كما يتم تنظيم بعض التدريبات أونلاين لتسهيل الحضور والاستفادة للجميع.