جامعة أوكسفورد تبتكر لقاحا جديدا للملاريا.. والنتائج مبشرة

أظهرت دراسة جديدة بجامعة أوكسفورد فعالية لقاح معزز للملاريا من إنتاج الجامعة، يتميز بفعالية عالية طويلة الأمد لدى الأطفال في إفريقيا، بما يلبي هدف فعالية اللقاح الذي حددته منظمة الصحة العالمية بنسبة 75%، وذلك بحسب دورية «لانسيت».

«جلاكسوسميثكلاين» تصنع اللقاح الوحيد المعتمد

وكان لقاح الملاريا الوحيد المعتمد «موسكيركس»، الذي تصنعه شركة الأدوية البيولوجية العالمية «جلاكسوسميثكلاين»، تم اعتماده مؤخرًا من قبل منظمة الصحة العالمية، كما التزمت الشركة بإنتاج ما يصل إلى 15 مليون جرعة من «ماسكيركس» سنويًا حتى عام 2028، وذلك في إطار إنتاج نحو 100 مليون جرعة سنويًا من اللقاح رباعي الجرعات الذي قالت منظمة الصحة العالمية إنه ضروري على المدى الطويل لتغطية نحو 25 مليون طفل، وقالت شركة «جلاكسوسميثكلاين» إنها لا تستطيع إنتاج ما يكفي من «ماسكيركس» لتلبية الطلب الهائل دون مزيد من الأموال من المانحين الدوليين.

اللقاح الجديد أكثر فعالية من موسكيركس

من جانبه، قال أدريان هيل، أحد علماء «أوكسفورد» إن اللقاح الجديد، المسمى R21 / Matrix، أكثر فعالية من «موسكيركس» في الوقاية من مرض الملاريا الذي يقتل حوالي 600 ألف سنويًا على الرغم من إنفاق ما يقرب من 3 مليارات يورو سنويًا على المبيدات الحشرية والأدوية المضادة للملاريا، وقال إنه يتمتع أيضًا بميزة تصنيعية ، مستشهداً بصفقة مع معهد سيروم الهند لإنتاج 200 مليون جرعة سنويًا ، بدءًا من عام 2023.

خفض عدد الوفيات بنسبة 70%

وأضاف «هيل»: «نريد أن نضيف لقاحًا ضد الملاريا، وإذا تمكنا من القيام بذلك على نطاق واسع ، فيمكننا حقًا توقع خفض كبير جدًا في هذا العبء الرهيب من الوفيات والأمراض الناجمة عن الملاريا في السنوات القادمة، وسيكون ذلك بالتأكيد بحلول عام 2030، وهدفنا، هو إحداث تأثير كبير، وربما خفض عدد الوفيات بنسبة 70%، نعتقد أن ذلك يمكن أن يكون ممكنًا».