نقيب الإعلاميين: علينا التصدي للتشكيك في الإنجازات ورفع وعي المجتمع

قال الدكتور طارق أبو سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب أجهزة الدولة والإعلام، بالتصدي بوعي لمحاولات التشكيك في الإنجازات.

الرد على الشائعات

وأضاف «أبو سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: للإعلام دور مهم في التصدي للشائعات، خاصة أن الشائعات يكون لها أهداف وأنواع وزمن، فهناك شائعات تطلق أوقات الحروب، وأخرى تطلق وقت السلم لنشر نوع من البلبلة، لذلك على الإعلام استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعا نقيب الإعلاميين إلى إتاحة المعلومات الكاملة التي توفرها المصادر الرسمية للإعلام، إضافة إلى ذلك لابد أن يلعب الإعلام بما يسمي بالإعلام الميداني ولابد أن يبذل مجهودًا كبيرًا مع استضافة متخصصين في كافة المجالات.

الرصد اليومي للشائعات

وطالب بأن يكون هناك رصدًا يوميًا للشائعات والرد عليها من المؤسسات والوزارات والمواقع الخاصة بهذه المؤسسات، على أن توثق وسائل الإعلام، العلاقات المباشرة مع مسؤولي الإعلام في المؤسسات، مع رفع درجات الوعي المجتمعي، من خلال تخصيص بعض البرامج الميدانية للتتحدث عن كل ما يتحقق على الأراضي المصرية والحديث عن نشاط الدولة بصفة عامة، فكلما زاد وعي المواطن زادت لديه حاسة الفرز لكل ما هو شائعة وغير موثوق فيه.

من جانبه، قال الدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، إن الإعلام يلعب دورًا مهمًا في مواجهة الشائعات والرد على الأكاذيب وكشف حقيقة ما يدور على الأرض بهدف خلق مناخ عام من الوعي وبناء حائط صد ضد كل من يريد التشكيك.

وأشار إلى أن الدولة استطاعت أن تعبر بنجاح مرحلة الفوضى والسيولة بعد 2011، وصولا إلى حالة الاستقرار الذي ينعم به المصريون حاليًا.