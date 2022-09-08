هاني شاكر يعلن إحياء حفل جديد في سوريا بعد الإقبال الجماهيري على الأول

أعلن الفنان هاني شاكر عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» إقامة حفل ثان في دار أوبرا دمشق، نظرًا للإقبال الجماهيري على تذاكر حفله الأول، المقرر إقامته في 15 سبتمبر.

ونشر هاني شاكر بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: «جمهورنا الكريم، نظراً للإقبال الكبير على حفل الفنان هاني شاكر، وبدعم من الجالية السورية في مصر وجمعية الصداقة المصرية السورية، تم الإعلان عن إقامة حفلٍ ثانٍ يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ويستمر بيع التذاكر اليوم للحفلين.. نتشرف بحضوركم».

زحام على منافذ بيع تذاكر حفل هاني شاكر

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورًا تظهر الزحام الشديد علي حجز تذاكر الحفل، وقالت: «تزاحم الجمهور في سوريا لشراء تذاكر حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر في دار أوبرا دمشق، وكل الشكر للشعب السوري الحبيب على هذا الاقبال الرائع وهذا الحب الكبير».

هاني شاكر يروج لحفله في دمشق

و روج الفنان هاني شاكر، نهاية الشهر الماضي عبر حسابه بـ«إنستجرام»، لحفله في دار أوبرا دمشق بفيديو نشره عبر صفحته، وعلق عليه: «بعد طول غياب وسنين طويلة بعيد عن سوريا الحبيبة يسعدني ألبي الدعوة الكريمة لوزارة السياحة السورية، ونقابة الفنانين السوريين والجالية السورية الموجودة بمصر، يوم 15سبتمبر بأوبرا دمش، متتصوروش أنا سعيد قد إيه بهذه الدعوة والحفلة وسعيد أني هتواجد مع الشعب السوري بعد طول غياب».