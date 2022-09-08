5 تعليمات للعاملين بالمطارات للحفاظ سلامة الأغذية المقدمة للركاب

أصدرت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، منشورًا توعويًا للعاملين بالشركة «حول سلامة الغذاء» باعتباره عنصرًا أساسيًا في سبيل الحفاظ على الموارد الطبيعية من أجل الاستدامة البيئية، ولفتت الشركة إلى أن المطارات المصرية تحرص على سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة للركاب، وذلك حتى تكون محطات تصديرية آمنة لنقل الشحنات الغذائية إلى مختلف بلدان العالم.

نواقل البكتريا إلى الغذاء

وقدمت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إرشادات لضمان سلامة الغذاء ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، مشددة على ضرورة الحفاظ على سلامة الغذاء من خلال البعد عن نواقل البكتريا إلى الغذاء، والمتمثلة في الأغذية غير المطهية والحشرات والقوارص والماء الملوث والعاملين، ومرحلة التجهيز والإعداد للطعام والأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الطعام ،علاوة عن مستودعات التخزين والهواء الملوث وكلها من أهم نواقل البكتريا للغذاء.

إرشادات لضمان سلامة الغذاء

ووضعت الإدارة العامة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إرشادات لضمان سلامة الغذاء لعل أهمها:

1-الفصل التام بين الغذاء المعد للاستهلاك والأغذية غير المطهية.

2- العمل على نظافة وتطهير الأسطح والأدوات الملامسة مباشرة للغذاء.

3- الإبلاغ فورًا عن إصابة أحد العاملين بالأمراض التي تنتقل من المصاب إلى الغذاء.

4- تغطية أوعية الأغذية المطهية ونقلها وتخزينها بحاويات مغلقة.

5- تقليل تداول وملامسة الأغذية بالأيدي قدر الإمكان.

وكانت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني قد أصدرت قبل أيام منشور توعوي للعاملين من أجل المساهمة في الحد من تلوث الهواء ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر»، تضمن المنشور ضرورة استخدام المصابيح الموفرة للطاقة، إضافة إلى العمل على استخدام البنزين الخالي من الرصاص وتجنب استخدام المبيدات الكيميائية أو الأسمدة في حديقة المنزل، والاعتناء بالأشجار المحيطة بالمنزل أو بالحى، واختيار منظفات صديقة للبيئة لا تتسبب فى أى تلوث.