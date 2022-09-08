مواعيد وأماكن الكشف الطبي للطلاب المستجدين بجامعة دمياط.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة دمياط، اليوم الخميس، بدء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للعام الجامعي 2022-2023 لجميع كليات الجامعة في الفترة من 11 سبتمبر 2022 وحتى 29 سبتمبر 2022 «يومياً من الأحد إلى الخميس».

أماكن إجراء الكشف الطبي

وأوضحت جامعة دمياط، أنه سيتم إجراء الكشف الطبي على النحو التالي بالمقرات الآتية:

- مقر رقم «1» بالمرحلة الأولى مدرج «101-102» بالحرم الجامعي.

- مقر رقم «2» بالمرحلة الأولى مدرج رقم «108-109».

وعلى الطلاب ملء الاستمارة الموجودة على الرابط التالي:

https://www.du.edu.eg/newd_du/pages/medexam/register.aspx

- وختمها من الكلية المرشح لها والتوجه لاداء الكشف الطبي.

الأوراق المطلوبة:

وقال بيان صادر عن جامعة دمياط اليوم الخميس، إن الأوراق المطلوبة للتقدم للكشف الطبي، هي:

- بطاقة الترشيح مطبوعة من موقع التنسيق.

- شهادة الثانوية العامة الأصل + 2 صور منها.

- شهادة ميلاد حديثة + 2 صور منها.

- بطاقة الرقم القومي للطالب + 1 صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- 6 صور شخصية حديثة مع كتابة الاسم على الصورة للطلاب الذكور.

- بطاقة 6 جند + استمارة 2/3 من مكتب التجنيد التابع له.

- حافظة أوراق شفافة + حافظة ظرف بلاستيك شفافة، دفع الرسوم الدراسية عند التسجيل + 30 جنيها قيمة طابع الكشف الطبي من خزينة الكلية، طباعة الاستبيان الطبي واستكماله عند الحضور للكشف الطبي.