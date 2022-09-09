«بيزنس إنسايدر»: تغيير النشيد الوطني البريطاني ليناسب الملك الجديد

ذكر موقع «بيزنيس إنسايدر» الأمريكي عقب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس، في إسكتلندا عن عمر 96 عاما، أن النشيد الوطني في بريطانيا سيتغير من أجل تعديل ضمير المؤنث «حفظ الله الملكة» إلى جملة «حفظ الله الملك» عقب تولي الابن الأكبر تشارلز الثالث الحكم بديلا عن والدته الراحلة.

بقاء كلمات النشيد الوطني كما هي عدا بعض الجمل

وأشار الموقع إلى أن جميع كلمات النشيد الوطني ستبقى كما هي وكذلك اللحن الخاص به والتوزيع فيما سيتم حذف كلمة «ملكة» ليحل محلها كلمة «ملك» وكذلك حذف كلمة «هي» التي تتكرر مرتين لتصبح «هو» وتتكرر مرتين، وتوفيت الملكة إليزابيث في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، وكانت أكبر ملوك العالم الذين حكموا البلاد، حيث امتد جيلها إلى 70 عامًا.

تاريخ كلمات النشيد القومي البريطاني

«حفظ الله الملك» هو في الواقع العنوان الأصلي للنشيد الوطني، كُتب في عام 1745 وأصبح يُعرف بالنشيد الوطني للمملكة المتحدة في بداية القرن التاسع عشر، وفقًا لموقع العائلة المالكة الرسمي، تولت الملكة العرش في عام 1952، عندما كانت كلمات «حفظ الله الملك» تكريما للملك جورج السادس.

مرضها المتكرر

ودخلت الملكة المستشفى في أعوام 2003 لإجراء عمليات جراحية في الوجه والركبة ثم في عام 2013 من أجل فحوصات وعلاج معدتها ثم كشف في عام 2021 ورغم إصابتها بفيروس كورونا في فبراير 2022 إلا أنها لم تدخل المستشفى وتحسنت حالتها سريعا بعد أعراض بسيطة أصيبت بها، وتولى بعدها الملك تشارلز الثالث مقاليد الحكم وهو نجل الملكة الراحلة الذي عبر عن حزنه الشديد لوفاة والداته، فيما حرص قادة العالم على تقديم التعازي وسيحضر بعضهم دفنتها التي تكون بعد 10 أيام من وفاتها.