فحص وعلاج 2952 رأس ماشية في ختام قافلة بيطرية مجانية بدمياط

أعلن الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية، ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية، اختتام معهد بحوث التناسليات القافلة البيطرية المجانية لمحافظة دمياط، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في الفترة من 3 إلى 7 سبتمبر 2022.

الكشف على 2952 رأس ماشية

وأكد فاضل، اختبار عشار وفحص تناسلي وسونار لـ459 رأس ماشية، والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لـ614 حالة، وعلاج الطفيليات الداخلية لـ1036 حالة، وإجراء 19 عملية، وتحصين 824 حالة بالتحصينات غير السيادية، بإجمالي 2952 رأس ماشية.

اختتام أعمال القافلة

وأشار إلى أنّ القافلة البيطرية لمحافظة دمياط اختتمت أعمالها بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، ومديرية الطب البيطري في دمياط، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

يذكر أنّ هذه القوافل البيطرية تأتي تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.