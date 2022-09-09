3.2 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال 30 يوما

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، برئاسة محمد حسام الدين، عن مشمول 10762 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق – غرب – إسماعيلية) خلال شهر أغسطس 2022 لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية مثل «القمح، البقول، والذرة» وغيرها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين، حيث بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس 2022 نحو 3 مليارات و263 مليونا و104 آلاف جنيه.

الضرائب والرسوم الجمركية

وبحسب بيان عن جمارك بورسعيد، بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 496 مليونا و404 آلاف جنيه، وبلغت ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات، نحو مليارين و766 مليونا و700 ألف جنيه.

تصدير 2100 بيان جمركي لمواد غذائية وعصائر ومواد خام

وتابع البيان، خلال الفترة ذاتها، صدّرت الإدارات التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد «غرب – شرق- إسماعيلية» مشمول 2100 بیان جمركي بعدد حاويات بلغ نحو 7498 حاوية تحت نظم التصدير المختلفة «نهائي - سماح مؤقت – دروباك»، بقيمة بلغت مليارين و325 مليونا و572 ألف جنيه، لأصناف متعددة من المواد غذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، كما جرى تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بنحو 6 ملايين و908 آلاف جنيه.