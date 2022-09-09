بث حي لقسطرتين تداخليتين بمستشفى عين شمس الجامعي لمؤتمر دولي بشيكاغو

‎نجح قسم قسطرة القلب بمستشفى عين شمس الجامعي في إجراء قسطرتين تداخليتين بالقلب ونقلهما عبر البث الحي والمشاركة للمرة الأولى في مصر ومستشفيات جامعة عين شمس في أكبر مؤتمر دولي لطب القلب التدخلي للأطفال والبالغين بمدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 7 إلى10 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أسامه منصور القائم بأعمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وإشراف الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتورة عزة الفقي رئيس قسم القلب.

وضم الفريق المنفذ لإجراء القسطرتين التداخليتين بمستشفى عين شمس الجامعي الدكتورة مي حمدي السيد والدكتورة عزة الفقي، والدكتور علاء رشدي، والدكتورة هبة الله عطية والدكتور عمرو منصور، والدكتور ياسمين عبد الرازق والدكتورة أميرة نور، والدكتورة عبلة علي بمشاركة الدكتور رضا أبو العطا.

بث مباشر من غرفة عمليات القسطرة

وصرحت الدكتورة عزة الفقي، رئيس قسم القلب أن هذا الحدث الهام هو الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية والجامعات المصرية، بإجراء بث مباشر من داخل غرفة عمليات القسطرة بمستشفى عين شمس الجامعي للمشاركة خلال فاعليات هذا المؤتمر العالمي المهم بمدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية حول تدخلات العيوب الخلقية النافذة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يتم فيها هذا النقل الحي من مستشفى جامعي مصري للولايات المتحدة الأمريكية.

‎وأضافت أن قسم القلب بطب عين شمس كانت له الريادة منذ نشأته في مجال التدخلات النافذة بالعيوب الخلقية للأطفال، لافتة إلى أنه منذ نشأة الوحدة وهي تخرج أجيال متعاقبة من الكفاءات الطبية الناجحة والمتميزة التي استطاعت أن تترك بصمة واضحة في المجال وهو ما انعكس على جودة الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس.‎

إجراء عملية ثقب في القلب

وأوضحت الدكتورة مي حمدي السيد رئيس قسم القلب السابق ورئيس وحدة العيوب الخلقية والتكوينية سابقاً بطب عين شمس أنه تم إجراء بث حي لجراحتين ناجحتين تضمنت حالتين الأولى لطفل عمره سنتين وزنه 9 كيلو ويعاني من ثقب بالقلب تم غلقه عن طريق القسطرة وأجريت الجراحة للطفل بنجاح، والحالة الثانية تعاني من ضيق شديد في الشريان الأورطي وتم نقل الجراحتين بالبث الحي للمؤتمر الدولي المهم بأمريكا.‎

مواجهة عيوب القلب الخلقية

وأعربت الدكتورة هبه عطية أستاذ القلب بطب عين شمس واستشاري عيوب القلب الخلقية والتدخلية عن بالغ فخرها وسعادتها بنجاح العملية الجراحية التي تم إجراؤها داخل غرفة القسطرة بمستشفى عين شمس الجامعي وعرضها بالنقل الحي المباشر ضمن فاعليات مؤتمر شيكاغو الدولي للتدخلات النافذة لعيوب القلب الخلقية والذي يعد أهم مؤتمر دولي في هذا التخصص الدقيق.‎

وتُعد ندوة طب القلب التدخلي للأطفال والبالغين واحدة من أكبر ندوات طب القلب المخصصة لمتابعة أحدث التطورات في مجال علاج المرضى المصابين بأمراض القلب الخلقية والبنيوية.‎

و تناقش أحدث استراتيجيات التدخل عبر القسطرة لعلاج المرضى من الأطفال والبالغين المصابين بأمراض القلب الخلقية والبنيوية، وتسلط الضوء على التقنيات المستخدمة في الأجهزة مثل الصمامات والدعامات والبالونات القابلة للزرع وغيرها من الطرق الأخرى، إضافة إلى جلسات إرشادية خاصة لمناقشة إغلاق عيوب الحاجز بجميع أنواعه وزراعة الصمامات عبر الجلد وأساليب الإصلاح والدعامات والأساليب الهجينة.

كما يتضمن البرنامج التعليمي عقد مناظرات بين الجراحين وأطباء القلب وتقديم عروض شفهية وملصقات والحالة الأصعب في مختبر القسطرة، بمشاركة أطباء الطب التداخلي لأمراض القلب الخلقية والبنيوية وأخصائي الأشعة التداخلية وجراحو أمراض القلب الخلقية ومقدمي الرعاية الطبية المتقدمة وأخصائي التصوير بالموجات فوق الصوتية والطلاب وخبراء القطاع الطبي.