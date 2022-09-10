حظك اليوم برج الثور السبت 10-9-2022 عاطفيا ومهنيا
كتب:
سمر ايهاب
12:03 ص | السبت 10 سبتمبر 2022
برج الثور
مولود برج الثور يبدأ من 21 أبريل حتى 20 مايو ويتميز بأنه شخصية موثوقة ومخلص لأبعد الحدود لذا يقترب منه عددًا كبيرًا من الأشخاص ويتمنون أن يكونوا على علاقة جيدة معه في حياته لكي يعطيهم النصائح بصدق دون أي أغراض أخرى.
مواصفات برج الثور
ويتميز مولود برج الثور بالصبر الطويل والهمة العالية في كل شئ فهو نادرا ما يصاب بالإحباط ويسعى بخطوات ثابتة لكي يحقق طموحاته على الصعيد المهني، فهو محب لعمله بدرجة كبيرة ويجتهد فيه لأقصى حد، وأبرز عيوبه أنه يحب الامتلاك فهو يحب أن يمتلك الأشياء والأشخاص من حوله ويرفض أن يشاركه أحد.
وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية لمواليد مختلف الأبراج تشمل حظك اليوم لمواليد برج الحمل السبت 10 سبتمبر وذلك على النحو التالي:
حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني
القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، لذا عليك أن تكون أكثر قربا منهم ولا ترفض نصيحة المخلصين منهم، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.
حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي
الشمس والقمر داعمان ويمنحك ذلك يقظة وإشراقة، مما يجعلك تقضي أوقات سعيدة مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.