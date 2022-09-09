مصرع طفلين غرقًا في ترعة بالشرقية وإنقاذ 4 آخرين

شهدت عزبة السرايا، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، غرق طفلين يبلغان من العمر 12 عامًا، كانا يستحمان بصحبة مجموعة من الأطفال بترعة في عزبة السرايا بطريق ميت جابر- بلبيس، وهرع الأهالي لنجدتهم بعد صراخهم جرّاء غرق اثنين منهم.

إنقاذ 4 أطفال من الغرق

أبلغ أهالي عزبة السرايا شرطة النجدة بالواقعة، لافتين إلى استحمام عدد من الأطفال بالترعة، وغرق اثنين منهم، بينما تم إنقاذ بعضهم، وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من النجدة تشير إلى مصرع طفلين غرقًا، فيما تم إنقاذ 4 آخرين، وتجمّع الأهالي حول الترعة محل الواقعة في محاولة لإنقاذ الأطفال.

وقال «ع.ح» أحد شهود العيان على الحادث، إن مجموعة أطفال من قرية تلبانة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، نزلوا إلى ترعة مدبشة أو مبطنة تمر من عزبة السرايا طريق بلبيس - ميت جابر، فغرق طفلان من بينهم، لافتًا إلى أنهما لم يجيدا السباحة.

استغاثة الأطفال

وأشار إلى أن الأهالي هرعوا إلى حيث مصدر صراخ الأطفال ليتبين أنهم يستحمون بترعة بالعزبة، كانوا يستغيثون بالأهالي لنجدتهم بعد غرق طفلين منهم، معلقًا: «الأطفال كلهم في عمر 12 سنة، حاولنا ننقذهم لكن مات اتنين والباقي طلعوا من الترعة» حسب قوله.

وتم الاتصال بشرطة النجدة من قبَل الأهالي، فيما تم إبلاغ مديرية أمن الشرقية بالواقعة، فأرسلت عددًا من قوات الأمن من مركز شرطة منيا القمح لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.