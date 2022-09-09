تردد قناة صوت العرب 2022.. اعرف أبرز البرامج والمسلسلات

أعلن القمر الصناعي نايل سات في وقت سابق، عن التحديثات الجديدة لعدد من القنوات الفضائية التي تبث من خلاله، ومن بينها تردد قناة صوت العرب 2022، التي تقدم باقة مميز من الأعمال على شاشتها، على غرار راديو صوت العرب الذي يقدم محتوى يناسب جميع الدول العربية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تردد قناة صوت العرب 2022، على هذا النحو:

تردد قناة صوت العرب 2022

ويمكن تحميل تردد قناة صوت العرب 2022، من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12562 رأسي.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

برامج تُعرض عبر شاشة صوت العرب

ويلتقي الجمهور عبر شاشة صوت العرب مع باقة من الأعمال التي تتنوع المضامين يغلب عليها البرامج، ومن بينها الآتي:

- برنامج كلمة حق.

- برنامج بإيدينا.

- برنامج أبناء البادية.

- برنامج برنامج أهلًا شباب مصر.

- برنامج أسرار وخفايا.

- برنامج رؤية.

- برنامج مسؤول ومواطن.

- برنامج حكايات ناس مننا.

- برنامج اسمعني بقلبك.

- برنامج طلال والناس.

- برنامج بانوراما.

- برنامج القبطان.

- برنامج الاسترداد.

- برنامج صوتي هام.

- برنامج بدون دعاية.

- برنامج الاستاد المصري.

- برنامج قصة كرة القدم.

- برنامج 60 دقيقة.

كما يُعرض على شاشة تردد قناة صوت العرب 2022، مجموعة من الأعمال الدرامية من بينها المسلسل الهندي «من النظرة الثانية»، وغيره من المسلسلات الأخرى.