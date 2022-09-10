غدا.. آخر فرصة لتسليم كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

يعد غدا الأحد هو الفرصة الأخيرة أمام جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022، فهو آخر أيام الفترة التي حددتها وزارة الداخلية في بيان لها سابق من أجل تسليم كراسات الالتحاق بالمعاهد بعد استيفائها بشكل كامل.

أماكن تسليم كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وحسب ما أوضحته وزارة الداخلية في بيان لها أصدرته مطلع شهر أغسطس الماضي فإنه يجب على كافة الطلاب الذين سحب كراسات الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية أن يقوموا بتقديمها وتسليهما بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة فيها في مقر المعهد داخل مستشفى الشرطة في منطقة مدينة نصر.

تفاصيل الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

وأعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الدراسة داخل مختلف المعاهد الفنية الصحية الشرطية، وهي كالتالي:

1 - مدة دراسة كافة الطلاب داخل أي من هذه المعاهد هي سنتين.

2 - ويحصل أي خريج منها على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية، على أن يتم تعيين الخريج بدرجة «معاون أمن ثالث»، على أن يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

3 - أول ثلاثة أشهر من الدراسة داخل المعهد الفني الصحي الشرطي تكون الدراسة من خلال نظام الإقامة «تدريب أساسي».

4 - باقي مدة الدراسة لكافة الطلاب تكون من خلال نظام التردد اليومي.

5 - تقبل المعاهد الطلاب ذكور وإناث الحاصلين على شهادات الثانوية شعبة «علمي علوم» أو الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية شعبة «علمي».

أهداف الدراسة في المعاهد الفنية الصحية الشرطية

وأكدت وزارة الداخلية أن المعاهد الفنية الصحية الشرطية تأتي في إطار التطوير المستمر لكافة الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة، ومن أجل إعداد أفراد شرطة سواء فنيين أو متخصصين قادرين على تقديم أفضل خدمة صحية في مجالات التمريض والطوارئ والرعاية العاجلة.