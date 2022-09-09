إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي الدولي بجمصة

أصيب 16 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي الدولي المار بمدينة جمصة، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة لتلقي العلاج.

إصابة 16 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز بلقاس بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق الساحلي الدولي دائرة جمصة، ووجود 16 مصابًا وهم قائد السيارة و15 راكبًا جميعهم مقيمون بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل 16 مصابا إلى مستشفى جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل أرقام رقم «ط د م 3289» على الطريق الساحلي الدولي بالقرب من مدينة جمصة، وجرى فتح الطريق ورفع آثار الحادث.

كدمات وجروح وكسور في انقلاب ميكروباص

وأكد مصدر طبي أن الإصابات تنوعت بين «كدمات وجروح وكسور»، وجرى التعامل مع جميع المصابين في استقبال المستشفى واتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجهم وجار متابعة الحالات في المستشفى ووضعهم تحت الرعاية الطبية اللازمة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.