ضبط عاطل صادر ضده 5 أحكام قضائية في الجيزة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل صادر ضده 5 أحكام قضائية، من بينها حكم بالإعدام والسجن المؤبد، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة، تفيد بأن عاطل يختبىء بشقة أحد أقاربه بعد صدور حكم ضده بالإعدام في قضية قتل، بالإضافة إلى صدور أحكام بالسجن المؤبد في قضية «سرقة بالإكراه»، والسجن 3 سنوات في قضية سرقة بالإكراه والسجن 3 سنوات في قضية أخرى للسرقة بالإكراه، وسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه في قضية سرقة بالإكراه.

المتهم أقر بالاتهامات الموجهة إليه

وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده.

وكشفت التحريات أن قضية القتل الصادر ضده فيها حكم بالإعدام، كـان المتهم ضمن تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في السرقات بالإكراه، وأن الواقعة كانت سرقة سيارة محملة بالحديد إلا أن قائدها قاومهم فقتلوه.

أخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.