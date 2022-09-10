«السفرجل» فاكهة نادرة يعشقها أهل سانت كاترين.. «تتاكل مشوية أو مربى»

«السفرجل» شجرة فاكهة نادرة تنمو في مدينة سانت كاترين، بكميات محدودة، ويعشقها الأهالي في مدينة التجلي ولا تباع؛ لأن البدو يعرفون قيمتها الغذائية وقلة أشجارها مما يجعلهم لا يصحلون على ثمارها بكثرة.

قيمته الغذائية مرتفعة

السفرجل يشبه الكمثرى في الشكل لكن يشبه البرتقال في الحجم، يمتاز بطعمه الحمضي ومرارته، ينمو في جبل سانت كاترين وداخل بعض الحدائق بالمدينة، له فوائد عديدة للصحة العامة بالإضافة إلى قيمته الغذائية المرتفعة.

شجرة السفرجل متوسطة الحجم، وتحتاج فترة زمنية تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات حتى تنتج.

السفرجل فاكهة شتوية

حسين أبو غلبة، من أهالي مدينة سانت كاترين، قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن السفرجل فاكهة شتوية اسمه العلمي «Cydonia oblonga»، شكله يقترب من التفاح والكمثرى، وهي شجرة قليلة ونادرة في مدينة سانت كاترين ويرجع عمرها إلى آلاف السنين لأنها من الأشجار المعمرة مثل الزيتون واللوز.

وأضاف: «موسم الجمع يبدأ من شهر نوفمبر وحتى سبتمبر، وتتميز هذه الفاكهة بقيمتها الغذائية العالية التي تعطي سعرات حرارية للجسم لذا خلال رحلات السفارة تكون مربى السفرجل موجودة معنا، ويمكن أن يؤكل السفرجل بطرق عدة فمثلا بيتاكل مشوي على الفحم في البيت أو الجبال خلال رحلات السفاري في الوديان، ويتاكل زي البرتقال والكمثرى، والبعض يفضله مربى لتخزينه طوال العام».

واكد أن كميات السفرجل في سانت كاترين نادرة لذا تكفي احتياجات صاحبها فقط ونادرا ما تباع في الأسواق.

فوائد السفرجل الصحية

من جانبه، قال حميد أبو غلبة، لـ«الوطن» إن السفرجل له فوائد صحية كثيرة عرفناها من خلال الآباء والأجداد والتجربة، «هذه الشجرة تزين الحديقة أو أي مكان تتواجد فيه حيث تكون شكل الثمرة أبيض في بداية الموسم وتتحول إلى خضراء ثم صفراء حيث يجرى جمعها بعد أن تتحول إلى اللون الأصفر وتكون هي أول فاكهة شتوية لدينا».

وتابع أن السفرجل له فوائد عديدة للإنسان حيث يعتبر مضادا حيويا للالتهابات والأمراض، لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة والألياف، بالإضافة إلى فوائده للجاز الهضمي وطرد السموم ويستخدم في برامج التخسيس.

وأشار إلى أن من فوائده قيمته الغذائية العالية، حيث يعطي طاقة لوجود سعرات حرارية به خاصة إذ جرى تصنيعه مربى، ويساعد على ضبط ضغط الدم من خلال خفض نسبة الكوليسترول.

نجاح زراعة السفرجل في مصر

من جانبه، أوضح الدكتور فهمي القنطرة أستاذ الفاكهة بمركز بحوث الصحراء، لـ«الوطن»: «السفرجل من الأشجار المتقزمة لا يزيد ارتفاعها عن ثلاثة أمتار، وزراعة هذه الفاكهة نجحت في مصر في محافظتي الجيزة، والفيوم».

وأشاد باستخداماته الطبية في تنشيط عضلة القلب ومعالجة الالتهابات، مؤكدا أنها فاكهة مهمة ومميزة ونادرة ومفيدة جدًا للإنسان خاصة في تقوية الجهاز المناعي.