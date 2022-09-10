إنقاذ 4 شباب من الغرق على شواطئ العريش

نجحت فرق الطوارئ بساحل بحر العريش، اليوم السبت، في إنقاذ 4 شباب من الغرق قبالة منطقة الأيوبي، وانتقلت على الفور سيارتا إسعاف لنقل الشباب إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

إنقاذ 4 شباب بساحل العريش

قال مصدر بهيئة الإسعاف في العريش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى نقل 4 شباب إلى مستشفى العريش العام، بعد أن قام المنقذين بإخراجهم من البحر.

قال محمد الجغنة، أحد المنقذين، لـ«الوطن»، إن فرق الإنقاذ اليوم من الشباب المتطوعيين قاموا بإخراج 4 شباب من منطقة الغرق قبالة ساحل الأيوبي ببحر العريش، بعد أن جرفتهم الأمواج إلى الداخل.

إنقاذ 8 أشخاص من الغرق

يذكر أن تمكنت فرق الإنقاذ أمس الجمعة، من إنقاذ 8 أشخاص بعد انتشالهم من منطقة العمق خلف الأمواج، فيما غرق اثنان من الشباب، أودعا ثلاجة مستشفى العريش العام، بعد وصولهما جثث هامدة إلى قسم الطوارئ والإسعافات.

وقال مصدر طبي في مستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، إن سبب الوفاة توقف عضلة القلب، وامتلاء الجهاز التنفسي بالمياه والرمال التي أدت إلى انسداد القصبة الهوائية والقفص الصدري بشكل تام، نتيجة الغرق بمياه البحر.