رئيس «الدستورية العليا» يشكر القيادة السياسية على رعاية «اجتماعات القاهرة»

تقدم المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية في مصر لرعايتها جميع اجتماعات القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، الذي يعبّر عن الأخوة بين شعوب القارة الأفريقية وتوحيد صفوف الشعوب الأفريقية، مهنئا القضاة الأفارقة بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس بما يعبّر عن العزم على تحقيق الأهداف المنشودة وضمان حقوق شعوب القارة والارتقاء بها.

توافق حول قضايا الاجتماعات الخمس الماضية

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، خلال كلمته باجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، أنَّ «الاجتماعات الخمس الماضية شهدت توافق تام حول بعض القضايا المهمة، مثل مكافحة الإرهاب والفساد بكل صوره ومقاومة الهجرة غير المشروعة وحماية البيئة وتحفيز الاقتصاد الأخضر ودعم الرقمنة، فهي قضايا مؤثرة شهدت عصفًا ذهنيًا مقدرًا فألهمت أولى الأمر في دولنا آراءً جادة في تطوير حياة الشعوب الأفريقية».