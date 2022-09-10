المؤبد لقاتل زوجته في بنها.. ذهب لبيت والدها لإنهاء خلاف فطعنها

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه بقتل زوجتة طعنا بالسكين إثر خلافات بينهما، حيث طعنها عدة مرات بعدد من الأسلحة البيضاء حتى لفظت أنفاسها، فيما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع بكون واقعة القتل مشاجرة وضرب أفضى إلى الموت واعتبرتها قتل عمد.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي وأحمد صابر، وحضور ممثل النيابة جون ريمون وكيل النائب العام.

طعنات بعدة سكاكين

وتضمن أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أن المتهم ويدعى «أحمد ح م»، 32 سنة، سائق، قتل عمداً المجني عليها زوجته وتدعى «هدى س ع»، بأن أحضر لذلك الغرض أسلحة بيضاء «سكاكين»، وسدد إليها أولها طعنة استقرت برقبتها، وما أن كُسر نصلها حتى بادر لإحضار سكين آخر وسدد إليها طعنة استقرت برقبتها، وما إن كُسر نصلها حتى سارع لإحضار سكين ثالث وسدد به عدة ضربات أحدثت جروحاً قطعية غائرة بعنقها أودت بحياتها.

تفاصيل خلافات المتهم مع زوجته

وكان المتهم ذهب إلى منزل أسرة زوجته إثر خلافات بينهما، لإقناعها بالصلح وإعادتها لمنزل الزوجية بعد تعهده بحسن معاملتها هي وطفليها، وعقب نشوب مشاجرة بينهما بالمنزل استل سكينا طاعنا إياها طعنة نافذة بالرقبة، فانكسر السكين فأحضر سكينا ثانيا وطعنها فانكسر، ثم أحضر سكينا ثالثة، وطعنها عدة طعنات بالرقبة، وجلس المتهم يدخن السجائر بجوار الجثة، وإثر صراخ الطفلين صعدت أسرة المتهم ليتوالى الصراخ، وعلى إثرة حضر الجيران وأُلقي القبض على المتهم.

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وأمام النيابة، اعترف المتهم بواقعة القتل تفصيليا، وفي جلسات سابقة دفع دفاع المتهم بأنه مريض نفسي ويعانى من آفة عقلية، وبناء على ذلك قررت المحكمة إيداعه لمدة 30 يوما في مستشفى الصحة النفسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية، وأفاد التقرير بأن المتهم سليم ومدرك للزمان والمكان، ولا يعاني من أي أمراض.

وتمسك دفاع المتهم في جلسة اليوم بأن الواقعة حقيقتها مشاجرة وضرب أفضى إلى الموت، وأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، وأن المجني عليها هي التي كانت تعتدي عليه.

ورفضت المحكمة جميع الدفوع المبداة، وقررت أن واقعة القتل عمدية، كما أن النيابة العامة حالفها الصواب فيما سطرته من قيد ووصف، ومن ثم قضت المحكمة بالمؤبد وفق ما جاء بالمادة 230 عقوبات.