وزيرة سودانية تشيد بقرارات مصر لجذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص

التقى المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أحلام مدني مهدي، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان، وذلك في إطار زيارتها لمصر؛ لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، حيث أشادت الوزيرة السودانية، بما نفذته الحكومة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات لتحفيز القطاع الخاص، أسهمت بدورها في تهيئة بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وخلال اللقاء، رحب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، بوزيرة الاستثمار السودانية، معربا عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني، وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان، والاستفادة من المزايا التنافسية المتاحة لدى البلدين.

التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان

وتناول اللقاء كذلك، الاهتمام بالتعاون مع الجانب السوداني لتبادل الخبرات في العديد من المجالات المتعلقة بالترويج للاستثمار، ومجال تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أبدى المستشار محمد عبدالوهاب، ترحيبه الكامل بالتعاون المشترك والمستمر مع الأشقاء السودانيين، مع تسخير الإمكانات المتاحة والاستعداد الكامل لنقل خبرات الهيئة لعدد من الكوادر السودانية في المجالات الاستثمارية المختلفة، من خلال وضع خطة عمل محددة بإطار زمني يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أعربت أحلام مدني، عن سعادتها بعقد هذا اللقاء، الذي يأتي بالتزامن مع اعتزام وزارتها إنشاء هيئة حديثة للاستثمار بدولة السودان، معربة في الوقت ذاته عن تطلعها للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، وبصفة خاصة آليات التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، وإعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات وإدارة المناطق الحرة والاستثمارية، إلى جانب الربط بين المركز الرئيسي للهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة والفروع التابعة لها بمختلف المحافظات.