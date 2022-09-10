رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية بالإسكندرية و«الصفراء» للغربية

رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، الرايات الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي لليوم الثاني على التوالي مع تحسن الأحوال الجوية.

فيما رفعت الإدارة الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي، (شواطئ العجمي) مجددا لليوم الثاني تواليا، بعد غلق دام لـ3 أيام خلال نوة غسيل البلح، بسبب ارتفاع الأمواج.

مصايف الإسكندرية تناشد الالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإنه جرى رفع الراية الخضراء على شواطئ القطاع الشرقي لتوسط ارتفاع الأمواج، حيث يسمح بالنزول إلى الشواطئ مع الأخذ في الاعتبار عدم التوغل في المياه والالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ والانتباه للأطفال.

ارتفاع الأمواج بشواطئ العجمي إلى متر ونصف

وأشار التقرير إلى رفع الرايات الصفراء على شواطئ القطاع الغربي مع تحسن أحوال الطقس في الإسكندرية نسبيا، عما كان عليه الوضع خلال نوة غسيل البلح، حيث ارتفع منسوب المياه لقرابة متر ونصف المتر، وهو ما يتطلب ضرورة توخي الحذر أثناء السباحة والاستماع إلى تعليمات رجال الإنقاذ.

75% نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية في سبتمبر

ويأتي ذلك بعدما شهدت شواطئ الإسكندرية، أمس الجمعة، نسبة إشغال وصلت إلى 75% من شواطئ عروس البحر الابيض المتوسط، خلال الجمعة الثانية من شهر سبتمبر.