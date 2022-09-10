برلماني: دعوة الرئيس لمؤتمر اقتصادي خطوة مهمة لمواجهة الأزمات العالمية

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر اقتصادي كبير نهاية الشهر الحالي بمشاركة كل القوى السياسية، يُعد خطوة ضرورية تعكس اهتمام الرئيس بمشاركة كل الآراء في القرارات المهمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال «عوض الله»، في تصريح صحفي، إن رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المشككين ومروجي الشائعات عن المشروعات القومية والإنجازات التي تنفذها الدولة منذ تولي الرئيس السيسي جاء في وقته، لكشف الحقائق وإرسال رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع والمنتجات الأساسية.

تنظيم رحلات مدرسية وجامعية للمشروعات القومية

وأوضح «عوض الله» ضرورة تسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية والمشروعات القومية والإنجازات الضخمة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مع ضرورة تنظيم زيارات للمواطنين، وكذلك تنظيم رحلات مدرسية وجامعية للمشروعات القومية للدولة بمختلف محافظات مصر.

وأضاف رئيس طاقة النواب أن القيادة السياسية حريصة على زيارة المشروعات القومية بشكل دائم، خاصة المشروعات التي تجلب عائداً اقتصادياً وعملة صعبة، ومن بينها تطوير منطقة قناة السويس، لما لهذا المجرى الملاحي العالمي من أهمية ودور كبير، وأثر في حركة التجارة العالمية، إضافة للعائد الاقتصادي كأكبر مصادر للعملة الأجنبية الصعبة.

وأشار رئيس لجنة طاقة النواب إلى أهمية تطوير قناة السويس وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة، لمواجهة المنافسة العالمية ومحاولات البعض التأثير على هذا الدور خلال السنوات الماضية.

تنظيم مؤتمر اقتصادي خطوة مهمة

وتابع قائلا، إن دعوة الرئيس السيسي لتنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، يؤكد حرصه على النهوض بالاقتصاد الوطني والسماع إلى رؤى المستثمرين ورجال الأعمال، ووضع حلول لتلك المشكلات الحالية، ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي أثّرت على العالم كله، خاصة مشكلات الغذاء والطاقة التي تزداد مع استمرار الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.

وأوضح «عوض الله» أن أزمة الطاقة ستتفاقم وتزيد مع حلول الشتاء في أوروبا، وقد تصل أسعار النفط والغاز العالمية الى أسعار قياسية وغير مسبوقة، وربما تواجه دول العالم أزمة طاقة أكبر، وهو ما نبه إليه الرئيس ووجه بزيادة التوجه للطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس يسهم في وضع رؤية تنموية اقتصادية جيدة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الصعبة، ويطرح حلولاً واقعية خلال الفترة المقبلة.