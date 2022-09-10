العثور على رضيع داخل كيس بلاستيك في «كفر عشنا» بالمنوفية

عثر أهالي قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية، على طفل يبلغ من العمر عام داخل كيس بلاستيك ملقى على الأرض، حيث جرى إبلاغ مركز الشرطة ونقل الرضيع إلى مستشفى الشهداء لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة الشهداء إلى موقع العثور على الطفل، في عزبة زهو التابعة لقرية كفر عشما، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 5176، وإخطار جهات التحقيق.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بالواقعة

كان اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة بعزبة تابعة لقرية كفر عشما بدائرة المركز، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غرق طالب في قويسنا

في سياق منفصل، شهد مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرع طالب غرقا في ترعه العطف بقرية ميت سراج. وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفي قويسنا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وسماع أقوال أسرة الطالب، وصرحت الجهات المعنية بدفن الجثة.