مصرع مزارع صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق في الغربية

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة نقل أثناء عبوره الطريق، بالقرب من مدخل قرية إدشاي التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، وفر سائق السيارة هاربًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مصرع شخص بحادث سير في الغربية

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص في حادث سير بالقرب من مدخل قرية إدشاي بدائرة المركز، وتمكن سائق السيارة من الهرب.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى «حسن.ف.و»، ويبلغ من العمر 43 عاما، ويعمل فلاح ومقيم بعزبة محمود المرسى أبوجازية التابعة لقرية إدشاي، بمركز كفر الزيات، أثناء عبوره الطريق، صدمته سيارة نقل، بسبب السرعة الزائدة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بنزيف حاد بالمخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الزيات العام.

تكليف من النيابة العامة بتحديد هوية السائق المتهم

وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات حادث السير، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، وسؤال شهود العيان، لتحديد هواية السائق، وضبطه وإحضاره، وندب مفتش الصحة، لتوقيع الكشف الطبي، واستدعاء أهلية المتوفي، لسماع أقوالهم، تمهيدًا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.