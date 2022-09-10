على أنغام «ستو أنا».. آيتن عامر تهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده

يحتفل الفنان أكرم حسني اليوم السبت الموافق 10 سبتمبر بعيد ميلاده، وحرص عدد من الفنانين على تهنئته وكان من بينهم الفنانة آيتن عامر التي حرصت على توجيه كلمات خاصة له .

حيث شاركت الفنانة آيتن عامر بجزء من أغنية ستو أنا، التي قدمها الفنان أكرم حسني، عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليها قائلة: «فى اللذاذة فعلا مبيهزرش، ألذ بني آدم بلا منافس».

آيتن عامر تحتفل بأكرم حسني

وتابعت آيتن عامر قائلة: «أجدع صاحب بلا منازع، أطيب أخ ومعرفته مكسب لأي حد مافيش كلام، باختصار إنه عيد ميلاد أكرم حسني يا سادة، فلنشكر الدنيا على وجود هذا الشخص فيها، كل سنة وأنت ألذ من اللى قبلها».

يذكر أن الفنانة آيتن عامر كانت قد شاركت مؤخرا مع الفنان أكرم حسني في مسلسل مكتوب عليا، والذي تم تقديمه في السباق الرمضاني لعام 2022 وشارك معهم عدد من الفنانين، منهم هنادي مهنا وعمرو عبد الجليل وحنان سليمان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.