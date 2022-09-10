«التمريض» تشهد تكريم الأعضاء المحالين للمعاشات بالإسكندرية «صور»

شهدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، تكريم أفراد هيئة التمريض بالمعاش بمحافظة الإسكندرية، نظراً للمجهودات التي بذلوها أثناء فترة عملهم بالخدمة وعطائهم للمرضى.

حفل تكريم أفراد هيئة التمريض بالمعاش

وأوضحت نقيب التمريض أنه خلال الاحتفال تم تسليمهم الفيزا الجديدة الخاصة بالمعاش، كما تم تكريم قيادات التمريض بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ومفتشات إدارة التمريض بالمديرية ومفتشات المناطق ورؤساء تمريض المستشفيات.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن النقابة حريصة على تكريم أعضاء هيئة التمريض بالمعاش فى كافة محافظات الجمهورية، لما يبذلوه من عطاء وجهد في رعاية المرضى طوال فترة الخدمة، لافتة إلى أن أطقم التمريض تقدم أكثر من 70% من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المنشآت الصحية.

تكريم الدكتورة عبلة الألفي

وشهد الاحتفال حضور كل من الدكتور عبدة رفعت، وكيل أول النقابة العامة للتمريض والدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانيه لطب الأطفال، وسهى مصطفى نقيب تمريض الإسكندرية، وعفاف محمد فهمي مدير إدارة التمريض.

وعلى هامش الاحتفال تم تكريم الدكتورة عبلة الألفي، نظرًا للمجهودات التي تقدمها للارتقاء بصحة الأم والطفل، كما ساد جو من السعادة والسرور لجميع الحضور وأسرهم على اهتمام النقابة بالتواصل مع أعضائها.